The Clash : "Combat Rock" fête ses 40 ans avec une édition spéciale

Après les albums contestataires London Calling et Sandinista, suivis de dix-sept concerts à New York en 1981, au Bond’s Casino, Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon et Topper Headon en pleine tournée en Asie et en Australie, rentrent à Londres pour répéter et enregistrer au People’s Hall. En mai 1982 The Clash rassemblent leurs multiples influences et orientations musicales dans un nouveau disque naviguant entre funk, new-wave, hip-hop ou encore boogie. Combat Rock est né, propulsé grâce aux deux single Rock the Casbah et Should I Stay or Should I Go. En mai prochain, le groupe sort une nouvelle édition nommée Combat Rock / The People’s Hall. Elle comprend le disque original et notamment douze pistes supplémentaires compilées par les membres survivants.

Cette édition spéciale comporte une nouvelle version de Know Your Rights captée au People’s Hall dans le studio mobile des Rolling Stones sur lequel de nombreux groupes et artistes ont enregistré, tels Led Zeppelin, Deep Purple, Bob Marley. Vous y trouverez des inédits comme He Who Dares Or Is Tired, un mix de The Escapades of Futura 2000, rebaptisé Futura 2000, ou encore Radio One de Mikey Dread. The Clash présentent aussi deux versions inédites en collaboration avec Ranking Roger dont Rock the Casbah, inspiré par l’interdiction de la musique rock en Iran après la révolution islamique de 1979 :

Tout comme Rock The Casbah, le titre Red Angel Dragnet sortira sur un EP publié en édition limitée. Les deux morceaux sont chantés par feu Ranking Roger, leader énigmatique du groupe The Beat, l’un des grands groupes ska britanniques qui a fait des tournées avec The Clash, mais aussi Police, The Pretenders, David Bowie ou encore Talking Heads. Ici aussi, la voix originale de Joe Strummer est remplacée par celle de Ranking Roger :

