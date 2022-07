The Comet Is Coming dévoile le titre extatique "Code"

Après avoir annoncé la fin de son quartet Sons of Kemet et nous avoir offert son premier EP solo, Afrikan Culture, le saxophoniste et compositeur londonien poursuit ses aventures cosmiques et expérimentales avec sa formation The Comet Is Coming. Shabaka Hutchings a retrouvé le batteur Maxwell Hallett (Betamax Killer) et le claviériste Dan Leavers (Danalogue The Conqueror) aux Real World Studios de Peter Gabriel. Quatre jours de sessions pour créer une nouvelle œuvre stellaire et transcendantale naviguant avec mystère entre spiritual-jazz, éruptions free jazz, groove électronique et beats puissants. Faisant suite à Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery et The Afterlife, ce nouvel album de 11 compositions, Hyper-Dimensional Extension Beam, est attendu le 23 septembre sur le label Impulse! et se dévoile avec ce premier titre incendiaire, Code :

The Comet Is Coming est en concert:

le 16 septembre au Bikini à Ramonville pour le festival Electro Alternativ

le 16 novembre à La Gaîté Lyrique à Paris pour le Pichfork Festival