"The Heart Part 5", le retour XXL de Kendrick Lamar

L’enfant prodige est de retour. Après quatre années de silence en solo, Kendrick Lamar vient de mettre en ligne aujourd’hui un nouveau titre doublé d’un nouveau clip, le premier depuis la sortie en 2018 de la bande-originale de Black Panther à qui il offrait alors plusieurs compositions originales. Le trentenaire aux quatorze Grammy Awards dévoile ainsi du même coup le premier extrait de son prochain album Mr. Morale & The Big Steppers annoncé le mois dernier, un disque guetté comme le lait sur le feu et suite directe de son historique album DAMN. vieux de cinq ans déjà.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En forme de prélude donc, The Heart Part 5 rassurera tous ceux qui pouvaient craindre que Kendrick Lamar se soit reposé un peu trop longtemps sur ses lauriers. Dernier épisode en date de sa série de singles The Heart amorcée en 2010 et qui a toujours annoncé un projet plus vaste, ce nouveau simple au groove assumé fait la part belle au flow toujours perçant du rappeur californien tout en appuyant largement sa mélodie sur un sample du I Want You de Marvin Gaye. Côté clip, face-caméra devant un simple fond rouge, Kendrick Lamar parvient une nouvelle fois à crever l’écran en prenant l’apparence successive d’OJ Simpson, Kanye West, Will Smith et jusqu’au regretté Kobe Bryant. Un deepfake XXL et fascinant, qui se visionne et s’écoute en boucle avant la suite attendue dès vendredi. Can't wait.

Publicité

À lire aussi : Kendrick Lamar décroche un prix Pulitzer historique

En écoute : Kendrick Lamar repousse les frontières du rap