The Inspector Cluzo revient avec "Horizon"

Entre l'exploitation de leur ferme bio appelée "Lou Casse" ("le chêne" en Gascon) et leurs interminables tournées aux quatre coins de la planète, The Inspector Cluzo semblent défier le temps. Après le succès de leur album We the People of the Soil suivi de l'unplugged Brothers in Ideals, le chanteur/guitariste Laurent Lacrouts et le batteur Mathieu Jourdain ont lâché leurs instruments pour revenir à leur activités agricoles et leurs semences bio.

"Diriger une ferme familiale est plus rock que jouer de la musique rock'n'roll", aime expliquer le duo blues rock gascon. Pendant deux ans, ils ont peaufiné leurs techniques agro-écologiques aptes à faire face au changement climatique tout en écrivant ce neuvième album studio Horizon inspiré par ce quotidien difficile des agriculteurs et attendu le 27 janvier sur leur label F.thebassplayer Records.

Enregistré en trois semaines à Nashville et produit à nouveau par Vance Powell, l'album Horizon s'inspire d'événements et d'expériences survenus dans leur vie. Le duo continue de militer sur ses douze nouveaux titres contre la voracité de l'industrie agro-alimentaire, décrit le combat permanent des agriculteurs contre un système absurde qui appelle parfois à la désobéissance civile. Le duo se fend aussi d'un drôle de numéro de rock, Rockophobia, dans lequel le groupe se demande "qu'est-ce que le rock veut dire aujourd'hui ?" et riant d'Iggy Pop qui leur a aussitôt envoyé une contribution. Aidé par leurs amis Eleonore Denig au violon, Cara Fox au violoncelle et le joueur d'orgue de Nashville Charles Treadway, The Inspector Cluzo luttent en musique contre ce green washing étouffant avec quelques notes d'espoir comme sur ce premier titre Horizon, une chanson écrite il y a 15 ans.