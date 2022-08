The National enrôle Bon Iver sur le poignant "Weird Goodbyes"

Voici une bonne nouvelle pour ponctuer cette fin d'été. Celle du retour pressenti de The National , ces figures de l’indie-rock new-yorkais qui viennent de mettre en ligne un nouveau titre enregistré avec leur compatriote Justin Vernon aka Bon Iver. Matt Berninger et sa bande, auteurs depuis une quinzaine d’années de mélodies aussi tristes que magnifiques, étaient restés relativement silencieux depuis la sortie de leur huitième album I am Easy To Find il y a trois ans.

Puisant de nouveau dans la veine mélancolique qui fait le talent de leurs compositions depuis un bon quart de siècle, The National délivre ici un morceau soutenu par un beat où s’enroule la nostalgie, tandis que les voix de Berninger et de Vernon s’accordent dans l’élégance et l’émotion. Un titre qui appelle à "lâcher le passé et aller de l'avant, avant d'être submergé plus tard par des arrière-pensées" d’après le leader du groupe cité dans un communiqué. Alors qu’aucun nouveau long-format n’est à ce stade annoncé, le guitariste Aaron Dessner précise aussi que Weird Goodbyes n’est que « l’une des premières nouvelles chansons » écrites par The National ces derniers mois. Vivement la suite.