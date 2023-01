"The Source", l'envolée en solitaire de Kenny Barron

Le dernier disque du pianiste Kenny Barron enregistré à Paris dans l'écrin de l’Athénée-Theâtre Louis Jouvet et porté par Jean-Philippe Allard sur son label tout récemment créé en association avec [PIAS], incarne la vitalité et la musicalité d'une icône du jazz moderne. Fréquemment en trio avec le contrebassiste japonais Kigashi Kitagawa et le batteur Jonathan Blake, ou en quintet avec cette même section rythmique plus le saxophoniste ténor Immanuel Wilkins et le vibraphoniste Steve Nelson (Concentric Circles), cette fois il se laisse tenter par l’art périlleux du solo. Même s'il s'adonne volontiers à cet exercice lors de concerts en groupe, l'album The Source est son premier disque en solitaire depuis plus de 40 ans !

Kenny Barron présente quatre compositions originales et cinq standards (Duke Ellington, Thelonious Monk, Billy Strayhorn...). Deux compositions personnelles qui paraissait déjà dans What If sorti chez Enja en 1986 viennent ouvrir et fermer l'album.

Né le 9 juin 1943 aux États-Unis, Kenny Barron a fait ses débuts dans un orchestre dirigé par Mel Melvin puis auprès du batteur Philly Joe Jones. C'est dans le milieu des années 1980 qu'il est révélé au grand public en intégrant le quartet du saxophoniste Stan Getz. Puis il est sideman pour Sheila Jordan, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Chet Baker, Elvin Jones, Freddie Hubbard, Joe Henderson, Ron Carter, Dianne Reeves et tant d'autres. Depuis l'âge de trente ans il compte plus de quarante enregistrements en tant que leader.

On se souvient notamment de ses duos avec Stan Getz (People Time), de ses trios avec les contrebassistes Rufus Reid, Ray Drummond, ou Kiyoshi Kitagawa et les batteurs Victor Lewis, Ben Riley, ou Johnathan Blake, de ses quintets américains ou brésiliens. Mention spéciale pour l'album Spirit Song (nominé aux Grammy Awards), Live At Bradley’s, Concentric Circles, Night and the City avec Charlie Haden, Wanton Spirit avec Roy Haynes et Charlie Haden, Swamp Sally avec Mino Cinelu ou encore plusieurs disques avec Yusef Lateef. Plus récemment, on note ses belles collaborations avec le bassiste Dave Holland sur The Art Of Conversation (2014) et Without Deception (2020).