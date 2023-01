"The Universe Is Winding Down", la country intemporelle de Theo Lawrence

En 2018, Theo Lawrence débutait son road trip sensationnel dans l'âme des musiques populaires américaines excellant avec son quintette The Hearts dans les idiomes du rock’n’roll, de la soul ou du blues sur un premier album initiatique, Homemade Lemonade. Un an après le songwriter et chanteur de Gentilly poursuivait son voyage dans l'imaginaire US en explorant, avec son nouveau groupe The Possums, la richesse des musiques folk du sud, injectant sur l'album Sauce Piquante quelques touches de country, de swamp rock Tex-Mex, de musique cajun, de gospel ou de bluegrass. Si il a souvent déclaré sur scène son amour pour la musique country, Theo Lawrence lui consacre entièrement son nouvel album Chérie attendu le 10 février sur le label Tomika qu'il a fondé avec sa complice Leila Benbouriche.

Pendant plusieurs mois Theo Lawrence et son groupe français ont façonné leur nouveau répertoire sur scène entourés des meilleurs musiciens d'Austin, capturant ainsi l'âme des club Honky Tonk de la région. Installés aux Fort Horton Studios à Wyldwood (Texas), les musiciens ont enregistré en prise live les douze titres de Chérie. Un album qui sonne comme un tour d'horizon maîtrisé des différentes expressions de cette musique aux mille folklores, du two-step, à la valse country, au son de Nashville ou à un country shuffle classieux. Une collection de ballades sans âge aux rythmiques langoureuses ou dansantes porté par le chant sentimental de Theo Lawrence accompagné par Thibault Ripault à la guitare, Bastien Cabezon à la batterie, Dave Leroy Biller à la pedal steel, Olivier Viscat à la basse, Julien Bouyssou au piano, John Schattenberg et Erik Hokkanen au violon.

Theo Lawrence est en concert :

le 18 mars à Abbeville pour Les Nuits du Blues

du 12 au 14 avril à La Boule Noire à Paris

