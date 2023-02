"The Valley of the Kings", la bande-son égyptienne d'Ugly Mac Beer

Artiste incontournable de la scène turntablism / scratch music hexagonale, Ugly Mac Beer s'est fait connaître sous le nom de Dj Diess au sein du crew rap La Formule aux côtés de Wax Tailor avant d'exceller en solo dans les productions de son label Beatsqueeze Records. Celui qui a fait connaître MF Doom en France avec plusieurs mixtapes s'associe en 2009 au digger et beatmaker Mister Modo. Un duo qui signe les 2 volumes cultes de Modonut et continue de lâcher quelques pépites comme en 2020 Storytelling gravé avec la rappeuse de Detroit Crimson Alchemist.

Cette année le génie des samples a puisé dans sa collection de vinyles orientaux et sa culture cinématique pour réaliser l'album The Valley of the Kings, bande son irrésistible d'un voyage imaginaire au cœur de la mystérieuse vallée des rois. Un voyage intemporel naviguant entre lofi hip-hop, abstract hip-hop ou encore broken beat et sublimant les voix, les mélodies et les orchestrations orientales dans un patchwork d’atmosphères cinématographiques.

Publicité