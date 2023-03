"The Window Is The Dream", le mystère Jana Horn

Après un premier album sorti en 2021, l’auteure-compositrice-interprète et multi-instrumentiste (guitare, piano, bouzouki, violoncelle) Jana Horn nous ouvre une autre fenêtre de son monde singulier. « J’ai écrit Optimism à une période très transitoire de ma vie, où je n’étais nulle part et que tout semblait me glisser entre les mains » dit-elle. « The Window Is The Dream, en revanche, a été écrit essentiellement dans une seule pièce. Quand vous n’avez nulle part où aller, vous allez dans les souvenirs de rêves ».

La chanson The Dream est le condensé d'une impression captée au réveil, en plein processus d'écriture des titres de l'album. Une pièce du puzzle qui lui a paru essentielle pour illustrer le propos du disque. Et pour signifier sa pensée Jana Horn cite l'Ukrainienne Clarice Lispector, figure majeure de la littérature brésilienne : « Un petit morceau de miroir est toujours le miroir entier». Si la chanson évoque un oiseau s'arrêtant de voler pour frapper à une fenêtre, ce n'est pas par distraction, explique-t-elle, mais « parce que l'oiseau sait quelque chose que nous ignorons ».

Jana Horn a grandi près de Dallas, à Glen Rose, imprégnée par l'ambiance spirituelle de la ville et de sa famille baptiste plongée dans la Bible. Elle a joué dans divers groupes à Austin, ville palpitante dans laquelle la musique règne en live partout, avant de prendre un poste d’enseignante-chercheuse en littérature anglophone à l’université de Virginie. Tout en retenue, la voix, la musique et l'écriture à l'os, presque abstraite, de l'artiste mettent en valeur son univers mystique. Ces chansons ont été principalement enregistrées avec Jared Samuel Elioseff aux Pale Moon Sessions à Cambridge, NY, avec quelques enregistrements supplémentaires avec Craig Ross au Studio 4 à Austin, TX. Adam Jones, le batteur de Bill Callahan, et le guitariste expérimental Jonathan Horne, pour ne citer qu’eux, ont apporté leur pierre à un édifice en tension même s'il paraît léger et onirique.