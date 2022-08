"There Were Bells", le chant pour la planète de Brian Eno

Cela faisait 17 ans, depuis l'album Another Day on Earth, que l'artiste d’avant-garde anglais n'avait pas posé sa voix sur ses productions électroniques. Devant l'urgence climatique Brian Eno a décidé de livrer ses sentiments en musique sur les dix titres de sa dernière œuvre ForeverAndEverNoMore attendue le 14 octobre prochain et sur laquelle on retrouvera Jon Hopkins, Leo Abrahams et Roger Eno.

« Comme la plupart des gens, excepté la majorité des gouvernements du monde apparemment, j'ai pensé à notre avenir rétréci et précaire, et cette musique est née de ces pensées » déclare-t-il avant de rajouter avec humilité « Ce ne sont pas des chansons de propagande pour vous dire ce qu’il faut croire et comment agir. C’est à la place mon exploration personnelle de mes propres sentiments. L’espoir est qu’il vous invite vous à partager ces expériences et explorations ».

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Brian Eno vient de dévoiler le premier titre de son nouveau projet pour la planète, There Were Bells, un morceau à la grâce minimaliste écrit pour une performance de 2021 à l'Acropole. Le jour du spectacle en août, la température à Athènes était de 45 degrés, la ville étant encerclée par des incendies de forêt gigantesques. Pour lui le seul espoir de notre monde est « si nous commençons à avoir des sentiments différents à son sujet : peut-être si nous devenons réenchantés par l'incroyable improbabilité de la vie ; peut-être si nous souffrions de regret et même de honte pour ce que nous avons déjà perdu ; peut-être si nous nous sentions exaltés par les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous devons retomber amoureux, mais cette fois de la nature, de la civilisation et de nos espoirs pour l'avenir ».