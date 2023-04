Thundercat et Tame Impala collaborent sur "No More Lies"

Les deux artistes s'étaient déjà croisés sur des projets comme le premier album de Kali Uchis, Isolation, ou la dernière œuvre de Gorillaz, New Gold, mais jusque-là n'avaient pas réussi à se retrouver en studio. Pour cette première collaboration rêvée, les deux musiciens et compositeurs ont choisi s'associer leur goût commun pour le groove psychédélique et leur synchronicité mélodique sur une balade amoureuse dans laquelle Thundercat évoque une relation vouée à un échec dont il se déclare responsable :

« Je veux travailler avec Kevin Parker depuis le tout premier album de Tame Impala. Je crois que je savais que ce serait spécial. Je suis excité par cette chanson depuis longtemps et j’espère pouvoir créer davantage avec Kevin dans le futur » déclare Thundercat qu'on entend ici au chant et à la basse tandis que Kevin Parker s'illustre à la guitare, la batterie, aux claviers et au chant. Si leurs derniers albums respectifs datent déjà de trois ans, le bassiste virtuose s'est vu récompensé en 2021 par un Grammy Award du meilleur album de R&B progressif et multiplie, depuis, les tournées, en solo, avec les Red Hot Chili Peppers ou les Strokes. Il sera en concert à L’Alhambra, à Paris, les 19 et 20 juin prochains.

