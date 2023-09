Timber Timbre rend hommage à son père sur "Sugar Land"

C'est à travers le prisme mélancolique et élégant de ses productions folk mutantes et crépusculaires que le songwriter Taylor Kirk observe le monde avec un romantisme hanté. Après la tournée de Sincerely, Future Pollution , l'artiste est retourné dans son Ontario natal, cet endroit qu'il avait quitté il y a 20 ans et qu'il "aime détester", pour retrouver pendant la pandémie la solitude des débuts de Timber Timbre. Un isolement qui a inspiré les huit titres de son nouvel album Lovage dont il dévoile aujourd'hui le titre captivant Sugar Land, un hommage à son défunt père batteur et à son goût pour les sucreries illustré par un clip d'animation réalisé par Elenor Kopka :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Après son premier album et son Doo Wop 50’s revisité, Creep On Creepin’ On et son folk 60’s, Hot Dreams et son caprice soul 70’s, Sincerely, Future Pollution et sa romance électronique, Timber Timbre multiplie les sonorités et les atmosphères sur sa nouvelle fresque indie folk cinématographique. Avec un don intriguant pour entremêler des influences absurdes qui autrement sembleraient incompatibles, Taylor Kirk a peaufiné ses méthodes de travail en faisant appel aux talents du producteur Michael Dubue et en s'autorisant une écriture plus spontanée.

Publicité

Le résultat est un pur chef-d'œuvre intemporel où la noirceur de nos sociétés côtoie avec finesse le romantisme et l'humour. "Je suis heureux si l'humour apparaît. Ce n'est pas toujours reconnu, mais cela dit, je ne suis pas toujours sûr quand je plaisante moi-même" déclare le poète discret qui sera en concert avec son groupe le 11 novembre au Trabendo à Paris.