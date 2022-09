Tinariwen exhume de ses archives l'album "Kel Tinariwen"

Après avoir réédité ses deux albums fondateurs Radio Tisdas Sessions et Amassakoul, Tinariwen poursuit son travail de mémoire en ressortant ses albums Aman Iman et Imidiwan: Companions et surtout en exhumant de ses archives Kel Tinariwen, un long-format enregistré en 1991 et seulement sorti sur cassette. Un disque qui apporte un nouvel éclairage sur les débuts de ceux qui deviendront les ambassadeurs d'un peuple touareg coincé entre l’exil et les conflits avec leur blues saharien prenant racine dans leurs chants de révolte et l'Assouf, la nostalgie en langue tamasheq (berbère).

L'écoute du titre Arghane Manine révèle déjà les lignes de guitare hypnotiques et les voix d'appel et de réponse qui lui sont propres, entre des rythmes bruts de boîte à rythmes et des mélodies de clavier qui évoquent une version arabe de la pop synthétique des années 80.

Durant l'été 1991, quatre membres de Tinariwen se sont rendus à Abidjan en Côte d'Ivoire pour enregistrer le premier album officiel du groupe, Kel Tinariwen. Il s'agit d'Abdallah Ag Alhousseyni, Hassan Ag Touhami alias 'Abin Abin', Kedou Ag Ossad et Liya Ag Ablil alias 'Diarra'. Un projet né de l'imagination de Keltoum Sennhauser, peintre, poète et auteur de chansons d'origines mixtes (son père était Sonrhaï, sa mère Touareg), qui a grandi en partie à Bamako et en partie dans la région de Kidal, dans le nord-est du Mali, dont sont tous originaires les membres de Tinariwen.

Ce premier album n'a jamais été entendu en dehors de la communauté locale qui échangeait des cassettes au début des années 90, une activité qui était importante pour le mouvement, comme l'explique Keltoum : "Je pense que la cassette a joué un rôle crucial en tant qu'outil de communication, un outil qui nous était très cher. Elle a servi à sensibiliser et à éveiller les consciences de ceux qui pensaient que tout était déjà perdu, ou que nous n'avions pas les moyens de gagner notre combat. Elle a permis au monde touareg de développer sa propre conscience et d'aller de l'avant".

