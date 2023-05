"To Be A Cloud", les nuages folk de The Saxophones

Découverts en 2018 avec le très mélancolique Songs of The Saxophones, le multi instrumentiste et songwriter Alexi Erenkov et son épouse percussionniste Alison Alderdice semblent vouloir continuer à partager leur bonheur conjugal et leurs réflexions sur l'existence dans un univers folk lo-fi hors du temps au romantisme voluptueux. Après avoir écrit leurs deux premiers albums à bord du bateau sur lequel ils vivaient dans la baie de San Francisco, c'est dans la maison familiale d'Alison, entouré par la nature paisible d'Inverness, que le duo a trouvé l'inspiration pour sa troisième œuvre.

Le duo s'est ensuite réfugié au studio Unknown de Phil Elverum (The Microphones, Mount Eerie) avec le troisième membre de The Saxophones, le bassiste Richard Laws, pour les sessions d'enregistrement de To Be A Cloud. Une fois de plus, le combo s'est lancé dans ses expérimentations sonores pour développer ses arrangements aussi épurés qu'irrésistiblement chargés en émotion.

« Toutes mes chansons commencent comme un flux de notes de journal conscient. Je pense que 'The Mist' en est l'exemple, car elle passe d'un sujet à l'autre et s'attarde sur le paradoxe et toutes les pensées contradictoires qui me traversent l'esprit » explique Alexi Erenkov qui évoque ici son amour pour la Californie, s'attaque à la façon dont les Américains mythifient les États-Unis et chante de sa voix grave le désespoir de l'artiste indépendant qui tente d'atteindre des objectifs mal définis.

Car derrière la chaleur réconfortante de la musique de The Saxophones, se cachent les tourments intérieurs du songwriter comme sur Desert Flower qui parle des effets de la peur dans une relation. « Le titre de l'album a été inspiré par un passage des écrits du moine zen Thich Nat Hanh dans No Death, No Fear, qui calme à la fois ma propre peur et me laisse avec des doutes » rajoute le saxophoniste de formation qui signe avec ses complices un nouvel album passionnant où s'immisce aussi l'amour d'un couple désormais parent de deux enfants.

