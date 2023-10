Trans Musicales de Rennes : 30 groupes à ne pas manquer cette année

Les Trans Musicales de Rennes vont donc célébrer cette année leur 45e édition. Qui l'eût cru, en 1979, alors que quelques jeunes activistes de l’association Terrapin montaient à la hussarde à la salle de la Cité la toute première édition ( estivale ) de ce qui est sûrement devenu, depuis, le rendez-vous musical le plus défricheur de l’Hexagone ? Les Trans n’ont certes pas besoin d’un anniversaire ni même d'un slogan ("nouveaux depuis 1979") pour afficher fièrement la constance de leurs élans prescripteurs, nourris depuis les débuts par leur programmateur en chef Jean-Louis Brossard.

Mais quand même, à l’heure où les pères-fondateurs des grands festivals tricolores tirent leur révérence les uns après les autres, les Trans mettent de nouveau cette année les petits groupes dans les grandes salles tout en se revendiquant fièrement, aujourd’hui plus encore qu’hier, « terre d’accueil des sons, expressions, et imaginaires d’artistes venant du monde entier ». Pas loin de 80 formations sont ainsi attendues à Rennes le temps de ce gros weekend, avec plus de trente-cinq nationalités et cultures représentées, et un focus particulier sur la scène suisse propulsée par le vivifiant label génevois Bongo Joe. Alors, pour ne rien rater des promesses qui sortiront de l’ombre des vastes halls du festival, voici notre tour d’horizon de 30 espoirs et valeurs sûres à suivre particulièrement cette année.

C’est le crédo immuable des Trans Musicales : croiser les continents, les genres musicaux, les époques et chercher les groupes aux étiquettes les plus exotiques, quitte à tomber dans l’inclassable, voire parfois à quelques déconvenues en live. Pas de risque cette année en tous cas avec le sextet néerlandais Nusantara Beat qui rendra hommage aux racines indonésiennes de ses membres en plongeant sa chanson traditionnelle balinaise dans un groove psychédélique et mystique. Ni avec Yalla Miku, réunion des Suisses Cyril Cyril et Hyperculte (Bongo Joe) avec le Marocain Anouar Baouna, l’Érythréen Samuel Ades et l'Algérien Ali Bouchaki dans un dialogue interculturel extatique. En forme de spin-off à leur projet soufiste Ifriqiyya Electrique, les deux guitaristes François Cambuzat et Gianna Greco relanceront quant à eux leur quête de transe avec le collectif Ndox Electrique, réunissant chanteurs et musiciens sénégalais autour des rituels de guérison n'döep du peuple Lébou.

La pop, sous toutes ses formes, devrait aussi briller à Rennes cette année. Celle, nostalgique, de la chanteuse irano-américaine Rahill, qui viendra présenter son projet solo après des années fastes au sein du combo new-yorkais Habibi. Celle, plus jazz, de la jeune batteuse Roni Kaspi remarquée au sein du trio d’Avishai Cohen et qui vole elle aussi en solo avec une potion qui ne manque d’ailleurs pas non plus de groove. Celle encore, bien plus psychédélique, des Italiens de Post-Nebbia et de leur dream-rock cosmique attendus samedi soir au Hall 03. La tradition folk n’est pas non plus oubliée par les Trans cette année, notamment dans sa veine la plus celtique. A l’Opéra de Rennes, c’est ainsi la harpe magique de la Galloise Cerys Hafana qui devrait enchanter les chanceux présents au concert du grand Raül Refree, tandis que sa compatriote Gwenifer Raymond lorgnera davantage vers le blues et l’American primitivism à l’étage du Liberté vendredi.

Côté guitares, tous les continents (ou presque) viendront offrir aux Trans leur propre définition du dieu rock. En provenance de Birmingham, guettés comme le lait sur le feu, The Silver Lines devraient logiquement monter le son au Hall 03 samedi soir dans la lignée des formations les plus british du genre qui ont pu les précéder au même endroit. Délicieusement barrée, la Suissesse Anna Erhard est également attendue à l’Ubu avec sa pop lo-fi malicieuse, précédées de ses compatriotes Hannah Bissegger et Anisa Djojoatmodjo au sein de l’entêtant duo Ikan Hyu.

Jouant à domicile, les vétérans rennais de Dalton retrouveront quant à eux la scène du Liberté cette année tandis que le post-punk électronique de Sextile devrait offrir des ambiances psychiatriques au Hall 08 le jeudi soir. En provenance directe de Buenos Aires, les quatre de Blanco Teta devraient pour leur part virer totalement dans le rouge samedi soir avec leur punk stéroïdé au violoncelle, comme une réplique au heavy metal le plus free qui soit prodigué la veille par le duo japonais Moja.

Avec son falsetto digne des plus grandes voix jamaïcaines, Joe Yorke devrait cette année faire sensation à Rennes. Le Britannique est l’auteur d’un nouvel album mêlant roots reggae, dub, soul, et folk qu’il viendra présenter pour la première fois en live aux Trans Musicales, un concert à ne pas rater. Autre création, celle du jeune Yamê qui investira l’Aire Libre cinq soirs durant de son rap hybride, infusé de rnb, de trap et de gospel le plus actuel, prenant ainsi la suite de Zaho de Sagazan sacrée sur la même scène l’an passé . Mêlant soul, rock, et hip-hop, on ne ratera pas non plus cette année l’impressionnante Américaine Brittany Davis, ni la sensation anglaise Willow Kayne et sa jungle-pop propulsée notamment par quelques clips imparables.

Souvent affutées dans le champ des musiques électroniques, les Trans offriront encore à voir et à entendre toutes les nuances du genre cette année. En forme de tête d’affiche de cette édition, le trublion Jacques viendra ainsi exposer sa techno transversale dans un nouveau vidéo show où les ovnis visuels et sonores ne devraient pas manquer de se télescoper. Autre première, celle du nouveau live du producteur Canblaster, un retour sur scène pour ce transfuge de Club Cheval ayant surtout travaillé dans l’ombre d’autres artistes ces dernières années et qui apportera sur scène une partie de sa collection de synthés modulaires pour l’occasion.

Ne ratez pas non plus les vocoders sans frontières de la Marocaine Hanaa Ouassim à l’Aire Libre, ni l’afro-wave fiévreuse des Zimbabwéens de Bantu Spaceship vendredi soir au Parc des Expositions. Aux antipodes de l’IDM passionnante de la Géorgienne Anushka Chkheidze et du trip-hop mutant de Bam Bam's Boogie, la bonne santé de la scène dj italienne se vérifiera sûrement le vendredi soir avec la venue au Parc des expositions du duo Glowal et de leurs compatriotes de Mind Against, deux tandems qui devraient vous faire rater la dernière navette sans aucun problème.

Trans Musicales de Rennes 2023 - Félix Vincent (flx7.wordpress.com)