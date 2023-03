"Travelling", les songes mélodiques de David El-Malek

Chef d'orchestre, compositeur, musicien à la technicité hors pair ou improvisateur intense, David El-Malek a beau n'avoir commencé la musique qu'à vingt ans, il a su développer un langage musical à la créativité toute personnelle qui l'a conduit à jouer aux côtés d'artistes européens et américains comme Laurent Coq, Ambrose Akinmusire, Billy Drummond, Ira Coleman, Gregory Hutchinson, Robert Glasper, Sophie Alour ou Géraldine Laurent. Après ses débuts en tant que leader en quartet, le saxophoniste ténor a enregistré deux albums avec Baptiste Trotignon puis deux autres avec Pierre de Bethmann avant de nous faire voyager avec son projet Music From Source. Un conte jazz sur des musiques folkloriques et liturgiques judéo-espagnoles dont il sort le deuxième volet en 2012.

Depuis, l'artiste a multiplié les créations comme Interpolation Alla Breve pour Radio France et les collaborations en tant que sideman comme l'an dernier sur l'hommage à l'Africa/Brass de John Coltrane avec le big band de Christophe Dal Sasso. Après cette trop longue absence phonographique, David El-Malek se présente, le 14 avril, avec l'album Travelling, laissant de côté ses fameuses improvisations pour magnifier son incroyable talent mélodique et harmonique avec son complice de toujours Pierre de Bethmann au piano et Alex Tassel au bugle.

En 2019, David El-Malek profite de la disponibilité d'une semaine du Peninsula studio pour s'abandonner en toute liberté à ce songe jazz où le saxophoniste endosse le rôle du chant, laissant ses deux complices le rejoindre dans ce travelling intérieur où ressurgissent les mélodies de ces chansons qui depuis toujours l'accompagnent, celles de son enfance écrites par des artistes israéliens comme Matti Caspi, Shalom Hanoch, Shmuel Kraus ou Alexandre "Sasha" Argov, par l'Américain Stephen Sondheim ou le Français Léo Ferré.

Les musiciens semblent ici étirer le temps pour extraire de chaque note un éclat de beauté pure en suspension. « David El Malek poursuit sa cartographie intérieure dans un disque saisissant de pureté, où le son de chaque instrument est un jardin bruissant d'harmoniques. Cet album est comme un instant suspendu dans la frénésie du monde, il est un hymne au silence » rajoute la saxophoniste et amie Sophie Alour.

David El-Malek est en concert:

le 15 avril au Sunside à Paris avec Yoann Loustalot et Baptiste Trotignon

le 13 juin au Sunside à Paris avec Yoann Loustalot et et Pierre de Bethmann