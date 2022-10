"Tres Hermanos", le western latin d'Hermanos Gutiérrez et Dan Auerbach

Nés d’une mère équatorienne et d’un père suisse, Alejandro et Stephan Gutiérrez puisent leur inspiration du côté de l’Amérique Latine et du sud-ouest américain pour composer à deux mains leur musique raffinée et contemplative qui évoque les grandes plaines et la nature sauvage des déserts. Après deux albums enregistrés à Berlin, 8 Años et El Camino de mi Alma, le duo a poursuivi son chemin avec deux autres albums enregistrés à Zürich, Hoy como Ayer puis Hijos del Sol en 2020. Un dernier album auto-produit découvert par Dan Auerbach qui les a aussitôt invités à Nashville pour graver dans ses studios Easy Eye Sound les dix titres de El Bueno Y El Malo, un road trip songeur qui résonne comme une parfaite bande-son instrumentale d'un western imaginaire.

Habitués à sculpter leur son intimiste à deux, où l’un donne le rythme quand l’autre apporte les mélodies, les deux frères ont vu ici leur jeu de guitare singulier étoffé par l'ajout subtil de batterie, castagnettes, cordes et congas, Dan Auerbach s'invitant à la guitare sur Tres Hermanos. Si le titre de ce voyage musical fait référence au cultissime film The Good, the Bad, and the Ugly de Leone et à la musique de Morricone, il évoque pour Hermanos Gutiérrez la dualité de l'âme humaine « Nous pensons que tout le monde a un côté bon et un autre, sombre. C’est valable pour chacun d’entre nous, chaque moment, chaque situation. Nous possédons tous ces deux facettes ».

Hermanos Gutiérrez est en concert le 5 octobre au Trabendo à Paris.