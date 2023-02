"Tristesse", l’âme qui vive de Zaho de Sagazan

Le jour J approche pour Zaho de Sagazan. La jeune promesse bretonne, révélée par une poignée de titres magnétiques l’an passé et une création remarquée aux dernières Trans Musicales de Rennes, prépare ainsi la sortie imminente de son premier album. Intitulé La symphonie des éclairs, ce long-format attendu le 31 mars prochain vient couronner une course foudroyante qui a vu la chanteuse et pianiste de Saint-Nazaire conquérir en quelques mois un public séduit par son timbre grave monocorde et sa sensibilité saisissante.

En forme de prélude à ce nouveau disque, Zaho de Sagazan vient de mettre en ligne un nouvel extrait nerveux intitulé Tristesse. Tandis que ce titre gonflé de rythmes électroniques constituait déjà l’un des moments les plus forts de ses concerts, la vingtenaire en dévoile aujourd’hui une version studio assortie d’un clip autoproduit. Une chanson « écrite en une journée » et dédiée à ce sentiment ambivalent qui fut l’objet chez elle de bagarres intérieures quotidiennes avant qu’une paix des braves ne finisse par finalement s’instaurer avec ce double intérieur.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« L’histoire de cette chanson est très drôle, je commence comme quelqu’un qui est très confiant, qui contrôle tout, et qui regarde la tristesse de haut, nous confiait aux Trans Musicales la jeune chanteuse à propos de ce morceau. Petit à petit pourtant, Tristesse prend de la place et est peut-être plus forte que je ne le pensais. Et à la fin, c’est Tristesse qui prend totalement le dessus et c’est elle qui gagne. J’ai écrit cette chanson avec cette idée que je contrôle bien mes sentiments et je me suis rendu compte au fil de l’écriture que ce n’était pas du tout le cas. J’ai résolu une sorte d’équation en écrivant cette chanson, j’ai compris quelque chose sur moi-même auquel je ne m’attendais pas ».