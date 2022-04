"Tutto Passa", les rêveries jazz italiennes de Gianni Brezzo

Le producteur et musicien Marvin Horsch aime s'évader, ciseler avec minutie des discours musicaux oscillant entre l'électro minimale et le jazz dont il est un acteur majeur de Cologne. En plus de produire des groupes de sa ville comme Keshavara, Woman et Xul Zolar, le multi-instrumentiste a développé son projet studio Gianni Brezzo. Après s'être aventuré sur les terres vocales de son EP The Awakening, le compositeur revient à ses œuvres instrumentales sur l'album Tutto Passa, attendu le 6 mai sur Jakarta Records; un voyage méditatif aux orchestrations luxuriantes où le swing se mêle avec finesse au groove et à la fusion, aux ondulations sonores cosmiques ou aux mélodies pop rêveuses.

Dès les premières notes de Tutto Passa, l'artiste nous plonge dans une ambiance de musique de film imaginaire inspirée par sa relation avec l'Italie et la Sicile de sa grand-mère comme par les compositeurs transalpins des années 60/70 tels que Piero Umiliani, Stelvio Cipriani, Piero Piccioni ou Armando Trova. Pour dévelepper cette musique orchestrale sans âge, Marvin Horsch dit aussi être guidé par le travail contemporain de Matthew Halsall, Surprise Chef, El Michels Affair ou BadBadNotGood.

Qu'importe ses inspirations, il développe son propre univers sonore en multipliant les ambiances et les rythmiques sur un album époustouflant. « En tant que musicien, je recherchais le défi d'une approche plus orchestrale sur cet album, que j'espérais réaliser avec mon arsenal de la scène jazz de Cologne et le soutien de musiciens du monde entier » confie Marvin Horsch.

