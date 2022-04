Ty Segall toujours aussi inspiré sur "Hello, Hi"

Si la pandémie a perturbé la sortie d'albums pour bon nombre d'artistes, il n'en est rien pour l'icône du rock garage qui en bon stakhanoviste du studio nous a gratifié d'un EP hommage à Harry Nilsson, de ses productions avec ses side-projects Fuzz et Wasted Shirt, d'un treizième album aux échappées électroniques nommé Harmonizer ou d'une musique pour le film documentaire Whirlybird. Cette longue période de troubles et d'introspection forcée a inspiré Ty Segall pour un nouvel assortiment de chansons libératrices réunies sur son nouvel album Hello, Hi qui sortira cet été avant que le californien se produise sur les scènes européennes.

Confiné, Ty Segall a écrit et enregistré pratiquement seul ce nouvel album dont il dévoile le premier single, Hello, Hi. Un titre où la douceur lyrique de ses harmonies vocales s'entremêlent aux riffs rock rageurs et dissonants illustrant la délicate brutalité de l’introversion. Il faudra attendre le 22 juillet pur découvrir dans son intégralité ce quatorzième album décrit par l'artiste comme sa « production la plus décontractée et entière à ce jour ».

Ty Segall est en concert:

Le 18 Août - Le Cabaret Vert à Charleville Mezieres, France

Le 20 Août - La Route du Rock Festival à Saint-Malo

Le 24 Août - Magic Mirrors au Havre

Le 25 Août - Square Dom Bedos à Bordeaux

