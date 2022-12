Un inédit de Motörhead fait surface

Lemmy n’est plus mais Motörhead bouge encore. Du moins pour célébrer l’ultime album du groupe publié en 2015 et qui fait aujourd’hui l’objet d’une luxueuse réédition attendue dans les bacs en février prochain. Alors que le chanteur et bassiste iconique s’est éteint il y a bientôt sept ans, deux morceaux inédits issus des sessions d’enregistrement de Bad Magic accompagneront ainsi cette ressortie en forme de bonus de choix.

En guise de prélude, l’implacable Bullet In Your Brain vient d’être dévoilé par la formation britannique tandis que son défunt leader s’y montre toujours aussi inflexible au milieu d’un mur de guitares infranchissables. Ce grand fauve du heavy metal est d'ailleurs également au cœur de la vidéo qui accompagne ce nouveau titre, un condensé d’images d’archives inédites tournées en studio durant l’enregistrement de Bad Magic. Bingo.