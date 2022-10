Un inédit de Queen avec Freddie Mercury fait surface

C’est une jolie pépite que viennent de dévoiler aujourd’hui Brian May et Roger Taylor. Les anciens acolytes de Freddy Mercury ont ainsi mis en ligne un titre inédit de Queen enregistré avec leur défunt leader en 1988, une chanson issue des sessions d’enregistrement du treizième album du groupe The Miracle publié un an plus tard mais qui n’avait pas été retenu au tracklisting original.

Intitulé Face It Alone, ce morceau laissé depuis au fond d'un tiroir était de facto guetté par les fans depuis cet été après un teasing orchestré par May et Taylor, le guitariste et le batteur de Queen ayant lors d’une interview décrit le titre comme « un petit bijou de Freddie qu’on avait un peu oublié ».

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Face It Alone est aussi l'un des bonus de luxe de la réédition de The Miracle attendue le 18 novembre prochain, une édition collector qui devrait comprendre cinq autres inédits de cette période où le quatuor originel, incluant le bassiste John Deacon, composait encore ensemble. Un peu plus de trente ans après sa disparition, Freddy Mercury domine bel et bien cette ballade oubliée de sa voix déchirante tandis que l’émotion initiale déjà forte du titre se mue inévitablement ici en une nostalgie indomptable.