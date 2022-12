Un Noël californien avec Kadhja Bonet

On l'a vue cette année poser sa voix cristalline et sensuelle sur les productions d'artistes comme Darius ou Bonobo puis nous offrir en juin le single JGS. Depuis sa signature chez Ninja Tune l'an dernier, Kadhja Bonet s'est lancé dans un nouveau chapitre créatif écrivant en toute liberté sa mue artistique au gré de ses inspirations. Après la fusion expérimentale de folk orchestrale, soul psychédélique et spiritual jazz de ses débuts, la multi-instrumentiste s'était ainsi récemment aventurée vers des sonorités synth-pop.

Appréciant peu les vacances de fin d'année c'est pourtant avec une collection de chanson autour de Noël que la chanteuse clôt 2022 sur le EP California Holiday. « Je n’ai jamais été fan des fêtes de Noël, quand j’étais petite je passais cette période cachée sous les lits ou dans les placards. Mais devenue adulte, j’ai choisi un partenaire qui aime vraiment Noël, les contraires s’attirent, paraît-il. J’ai d’abord fait une playlist de mes chansons de Noël préférées et quelques titres moins célèbres pour avoir un semblant de contrôle sur cette célébration et puis je me suis dit que c’était dommage de ne pas apprécier certaines bonnes chansons parce que j’ai du mal avec l’aspect commercial de Noël…je suis Charlie Brown et il est Kadhja Bonet ».

Kadhja Bonet s'inscrit dans la grande tradition américaine des albums de Noël avec une série enchanteresse de cinq standards et un titre original. Navigant avec classe entre soul intemporelle et arrangements nu-jazz elle reprend ainsi le standard Little Christmas Tree, Someday at Christmas de Stevie Wonder, Wonderful Christmas Time de Paul McCartney, It's Christmas Time de Status Quo ou Keep Christmas With You popularisé par Santino Fontana et The Muppets de Sesame Street. Son titre California Holiday ne fait aucune référence à Noël mais explore ses sentiments sur cette période introspective et sur sa relation avec la Californie « un endroit que j'ai essayé de quitter plusieurs fois, mais où je reviens tout le temps. La Californie a ce genre d'emprise sur les gens. Malgré toute sa beauté et ses opportunités, le coût de la vie et le manque de services sociaux rendent presque impossible la survie ».

