Un nouveau clip pour The Smile version Peaky Blinders

Au creux de l’été, The Smile bouge encore un peu. Ce spin-off transcendant de Radiohead mené par Thom Yorke, Jonny Greenwood et le batteur Tom Skinner vient ainsi d’offrir un nouveau clip à son morceau Pana-vision, l’un des extraits de son premier album A Light For Attracting Attention publié au mois de mai dernier. Si plusieurs compositions du trio sont directement issues du répertoire fantôme de Radiohead, ce titre ténébreux aux inspirations proches de la BO du remake de Suspiria compose également la bande-son de la fameuse série britannique Peaky Blinders.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Tandis que la sixième saison de ce conte mafieux où brille l’Irlandais Cillian Murphy s’achève cet été en France, c’est donc son premier rôle qui offre aujourd'hui ses traits à cette nouvelle vidéo directement issue de l’un des épisodes. Le piano mélancolique et la voix spectrale de Thom Yorke viennent ainsi y hanter Thomas Shelby alors qu’une nuit d’ivresse amène le gangster de Birmingham devant le choix le plus décisif qui soit. Spoiler alert.