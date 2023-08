Un nouvel album live pour Nick Cave & Warren Ellis

C’est un témoignage live d’une fidélité remarquable, musicale autant qu’humaine. Celle qui lie depuis trente ans maintenant Nick Cave à Warren Ellis, génial musicien et figure au long cours des Bad Seeds et de Grinderman. En 2021, et pour la première fois de leur longue collaboration, ce n’est pas pour l’écriture d’une bande originale que les deux rockeurs étaient entrés en studio mais bel et bien pour composer leur propre bande-son d’une époque tourmentée. Ensemble, ils gravaient alors Carnage, un album enregistré durant le confinement et au fil duquel l’intention contemplative était marquée, semblant aussi se nourrir de l’improvisation assumée qui avait alors guidé les deux hommes.

C’est bien ce disque si singulier qui fut au cœur de la tournée australienne du tandem l’an passé, une série de concerts à domicile qui atteignit son acmé lors de trois dates exceptionnelles sur la scène du prestigieux Opéra de Sydney. Pour perpétuer ces instants précieux, Nick Cave et Warren Ellis publient donc aujourd’hui un nouvel album live baptisé logiquement Australian Carnage. Dix-sept titres parmi lesquels les compositions de leur album en duo forment le cœur, du spectral Hand of God au plus solennel et même choral Carnage auquel l’album emprunte son titre et jusqu’à ce Balcony Man où résonnent au loin les espoirs de Nick Cave autant que ses mirages. D’autres pépites du rockeur australien joués durant ces concerts sont également au tracklisting de ce nouveau disque, notamment issues de son album Ghosteen, et parmi lesquelles le morceau de bravoure Galleon Ship immortalisé il y a trois ans dans une vidéo somptueuse filmée à l’Alexandra Palace. Classe.