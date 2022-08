Avec FIP, une rentrée qui monte le son

Fip Hip-Hop et Fip Metal : deux nouvelles webradios à découvrir

Groove, jazz, rock, électro, reggae, musiques du monde, nouveautés... Complémentaires de notre antenne, les radios web de FIP vous offrent en ligne des ambiances différentes riches de milliers de titres sélectionnés par nos programmateurs, et vous proposent une flânerie musicale inédite selon votre humeur… et votre envie !

Aujourd'hui, le Metal s’ajoute à la collection des webradios fip. Après une Nuit Metal mémorable en 2014, puis une webradio éphémère qui a fait grand bruit dans la communauté des « metalleux » durant l’été 2019, on monte à nouveau le volume à fond et propose une playlist qu’on croirait tout droit sortie d’affiches de grands rassemblements Metal.

Musique urbaine par excellence, le Hip-Hop a depuis longtemps sa place sur notre antenne. La création d’une webradio entièrement consacrée à ce genre né à la fin des 70’s s’imposait d’autant plus naturellement que les programmateurs disposent d’une très large gamme de titres, du tube planétaire à la pépite quasi inconnue.

Découvrez Fip hip-hop à cette adresse et découvrez Fip metal à cette adresse 🔥

Deux nouveaux programmateurs aux Club Jazzafip

Encore une saison faste en perspective pour les amoureux du jazz. Emmené chaque soir par un savoureux tandem animatrice/programmateur, le Club Jazzafip annonce une saison pleine de surprises, de rencontres et d’univers tout en jazz avec notamment l’arrivée de nouveaux programmateurs :

• Bertrand Burgalat , compositeur, producteur, arrangeur, chanteur, musicien et patron du label Tricatel.

• Nicolas Saada , scénariste et réalisateur français.

En outre, certains mercredis, et à l’occasion de son quarantième anniversaire, le Club continuera d’inviter des personnalités de tous horizons, sans oublier de jouer les programmateurs exceptionnels et de partager son jazz de prédilection avec les auditeurs.

Transe Fip Express : La nouvelle soirée du vendredi

Transe Fip Express - fip.fr

Cette saison, nos programmateurs relèveront un nouveau défi : faire danser les auditeurs aux sons de la planète! Grâce à eux, chaque vendredi soir, notre antenne deviendra un dancefloor cosmique et vibrant, avec un mix excitant de musiques de danse de toutes les époques et de tous les styles : house, funk, cumbia, disco, kuduro, hip hop, tango, soul, amapiano, jazz, musiques électroniques... Avec, toujours, le groove comme dénominateur commun. Et en bonus, une fois par mois, un artiste investira la Discothèque de Radio France pour créer et partager une programmation inédite reflétant sa vision personnelle de FIP et du groove. Alors, on danse ? Irrésistiblement Oui… Chaque vendredi de 20h à 23h, sur Fip.

Et bien sûr toujours Certains l’aiment Fip le dimanche soir, les Spéciales de Fip et les Live à Fip quand le cœur nous en dit.

Nos prochains temps forts

The Paradox : Jeff Mills & Jean Phi Dary © Radio France

Jeudi 8 septembre Studio 104 de Radio France : The Paradox avec Jeff Mills et Neue Grafik Ensemble

The Paradox est un duo formé par le claviériste français d’origine guyanaise Jean-Phi Dary et le légendaire pionnier de la techno de Detroit, Jeff Mills. Ils seront réunis le temps d’une soirée au Studio 104 de Radio France autour d’une pièce jazz pour claviers et machines tournée vers l’improvisation et l’expérimentation. L’ouverture de cette soirée est assurée par Neue Grafik Ensemble, compositeur et multi-instrumentiste de la scène jazz britannique.

Au Studio 104 de Radio France, les Sessions Unik portées par Fip et l’Adami sont des duos d’artistes inédits enregistrés et dont le disque est gravé en une seule prise à la Maison de la Radio et de la Musique. Depuis quelques années Fip et l’Adami réunissent les anciens et nouveaux duos. Rendez-vous au printemps 2023 pour les découvrir sur scène.

L’an dernier, à l’occasion de ses 50 ans, Fip créait l’événement avec Sting et Patti Smith au Panthéon. A l’automne 2022, Fip s’associe une fois encore avec le Centre des Monuments Nationaux et Arte Concert pour offrir un nouveau moment unique et magique, cette fois -ci, sur les remparts d’Aigues-Mortes à l’occasion d’une carte blanche à Sofiane Pamart.

Après Para One au Musée Carnavalet, Jacques dans la Chapelle Royale du Château de Vincennes ou encore Pablo Bozzi à l’Hôtel de la Monnaie ; les Fip 360 prendront possession, la saison prochaine, de nouveaux lieux d’exception et partiront notamment en région et à l’étranger.

Lors de la saison précédente, le studio M32, dédié au Club Jazzafip et aux lives, a accueilli des artistes de grand renom, tels que Ben Sidran, Youn Sun Nah, Suzanne Vega , Louis Sclavis et Cécile McLorin Salvant, ainsi que des découvertes promises à un bel avenir, comme Ima-rhan, Sofiane Pamart, November Ultra, Jawhar, Dowdelin... En 2022/ 2023, le M32 sera plus que jamais, pour les auditeurs de Fip, un lieu de rencontres avec de nombreux artistes venus présenter leurs actualités et évoquer leurs concerts et tournées.

Vendredi 23 septembre au Studio 104 de Radio France : Prix Joséphine

Fip accueillera la première cérémonie de cette toute nouvelle récompense qui a pour vocation de mettre en valeur les artistes français de tous styles. Un jury composé d’artistes distinguera les albums selon le seul critère de la qualité artistique, quelle que soit la notoriété de l’interprète. Le palmarès sera dévoilé vendredi 23 septembre au Studio 104 de Radio France avec les participations notamment de November Ultra, Eesah Yasuke, Gaspar Claus , Malik Djoudi, Koki Nakano, Léonie Pernet, Laurent Bardainne et Tigre d’Eau Douce, Zuukou Mayzie...

