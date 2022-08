"Unfold", l’Australie perdue de Melody’s Echo Chamber

C’est un pan de son histoire musicale et personnelle que s’apprête aujourd'hui à dévoiler Melody’s Echo Chamber. La chanteuse française a ainsi choisi de célébrer en cette rentrée les dix ans de la sortie son premier album solo au travers d’une réédition comprenant quelques titres d’un disque oublié, un second album en devenir mais qui n’aura finalement jamais vu le jour. Intitulés Unfold, ces enregistrements avaient eu lieu en 2013 dans la foulée de l’album précédent, alors que la Melody Prochet (de son vrai nom) séjournait à Perth en Australie avec son compagnon de l’époque Kevin Parker. Le leader de Tame Impala , qui avait coproduit son premier disque, participa également aux sessions d'Unfold avant que les difficultés rencontrées par le couple ne mettent finalement fin au processus de création.

Sept compositions d’Unfold ont survécu à cette ultime période australienne de la chanteuse qui a ainsi choisi de les rendre publiques presque dix ans après leur enregistrement via son fidèle label Fat Possum. Premier extrait dévoilé aujourd’hui, le morceau-titre prend la forme d'une courte carte-postale guidée par l'émotion et se dévoile à l’écran au travers d'un flash-back mystérieux et psychédélique tout à la fois. "Pour moi, cette chanson capture l'ambivalence émotionnelle, comme un enfant qui trouverai un coquillage spécial caché dans le sable mais toujours habité par une créature de l'océan", relate la chanteuse dans un communiqué. "Je suppose que c'est le son de la libération de l'être aimé."