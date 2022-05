Ural Thomas & The Pain réveillent la soul de Portland

Né à Meraux, en Louisiane, en 1939, Ural Thomas a déménagé avec sa famille à Portland, en Oregon, pendant la Seconde Guerre mondiale avant de devenir le Soul Brother Number One de la ville avec des titres comme Pain Is The Name of Your Game et Can You Dig It ou un album live proto-funk sorti en 1968. Arrivé à New York il s'installe pour quarante nuits au temple de la soul d'Harlem, l'Apollo Theater, partageant la scène avec James Brown, Stevie Wonder, Otis Redding ou Etta James.

Déçu par l'industrie musicale et revenu à Portland, le soulman disparaît des radars pendant des décennies avant de rencontrer le DJ et batteur de Portland, Scott McGee qui réunit un collectif de jeunes musiciens férus de groove old school sous le nom de The Pain Share. Après deux albums sortis entre 2015 et 2018, Ural Thomas & The Pain Share annoncent l'album Dancing Dimensions attendu le 6 juin via Bella Union.

Aussi à l'aise dans des ballades soul qui vous fendent l'âme que dans des tourbillons funk, l'octogénaire signe quatorze titres dignes des meilleures productions des sixties et des seventies. Avec ses orchestrations soignées, Dancing Dimensions nous offre ainsi un condensé irrésistible de la soul mid tempo de Chicago, des échappées psychédéliques de la côte ouest ou du funk fiévreux de New York.

Ural Thomas & The Pain Share sont en concert le 25 juin au Duc des Lombards à Paris.