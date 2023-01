Vagabon dévoile le titre "Carpenter"

A l'aise dans les balades folk comme dans les riffs indie rock incisifs ou les pulsations electro, la songwriter et multi-instrumentiste Lætitia Tamko alias Vagabon passe avec subtilité du récit intime à une réflexion sociétale militante. Des talents qui s'ajoutent à un art mélodique hors pair et cette voix unique révélée en 2017 avec son premier album Infinite Worlds. Mais la reconnaissance internationale de l'artiste installée à Brooklyn est arrivée deux ans plus tard avec la puissance créative et émotionnelle des titres de son deuxième long-format comme le tube chill pop Water Me Down. Après un duo avec la musicienne australienne Courtney Barnett l'an dernier, Vagabon revient avec la chanson Carpenter premier aperçu de son prochain album en cours d’enregistrement.

« Carpenter parle de ce sentiment d'humilité lorsque vous voulez désespérément être bien informé, vous voulez être avancé, vous voulez être mature, avant-gardiste et évolué. Il s'agit d'être confronté à ses limites, à ce moment où une leçon du passé se déclenche enfin et que vous voulez courir et dire à quelqu'un qui a témoigné de l'ancien vous, "je comprends enfin maintenant" » explique Vagabon qui plaque ses textes remarquables sur des pulsations incisives et des claviers en apesanteurs. En mars, Vagabon rejoindra Weyes Blood pour sa tournée printanière aux Etats-Unis.

