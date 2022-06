Valerie June revisite avec grâce le "Godspeed" de Frank Ocean

C’est un joli projet qui s’annonce pour la fin de cet été. Celui d’Under Cover, le nouvel EP de Valerie June composé exclusivement de reprises rares ou inédites et attendu le 26 août prochain. La chanteuse de Memphis, passée maîtresse dans l’art de faire convoler soul, folk, et country, a publié l’an passé un disque profond qui explorait au fil de ses compositions l'inlassable brutalité des sentiments. Aujourd’hui, c’est donc au fil d’un projet plus léger mais qui lui sied tout autant que cette voix saisissante s’offre à une dizaine de relectures qui s’annoncent également passionnantes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Des réinterprétations de Bob Dylan, Mazzy Star, Gillian Welch ou encore de Nick Cave sont ainsi attendues sur ce nouveau disque qui recueillera également des reprises de John Lennon et de Nick Drake tout juste aperçues en formes de bonus sur son précédent album. En guise de prélude prometteur, Valerie June vient aussi de mettre en ligne aujourd'hui sa relecture pleine d’émotion du Godspeed de son compatriote Frank Ocean. Une interprétation vibrante et soulful à souhait de ce morceau tiré du second album du rappeur publié en 2016, et qui avait déjà fait l’objet d’une magnifique reprise de James Blake par le passé. Vivement la suite.