Vers les étoiles avec Superpoze

Et si le rêve d’Icare n’était qu’une simple étape ? Et si l’Homme, avec les moyens d’un simple individu, parvenait finalement à se projeter lui-même au firmament, dépassant les oiseaux et l’éther, jusqu’à s’arracher pour de bon à la gravité terrestre ? C’est à ce songe naïf et onirique que s’est attelé l’acteur et réalisateur français Nicolas Giraud dans son nouveau film L’Astronaute, l’aventure fictionnelle du tout premier vol spatial habité amateur de l'Histoire. Une utopie technico-philosophique de toute beauté fondée sur la passion, l’entraide, l'esprit de pionnier, mais aussi sur cette forme d’humanité universelle immortalisée notamment par Neil Armstrong lors de ses premiers pas sur la Lune.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour mettre en musique une telle épopée, Nicolas Giraud a judicieusement fait appel au prolifique producteur Superpoze. Gabriel Legeleux de son vrai nom est en effet coutumier de paysages électroniques olympiens, qu’il a depuis plusieurs années dessinées au fil de compositions qui font la part belle à la mélancolie et à l’émotion des harmonies. Alors que l’immensité glacée du cosmos a de longue date inspiré d'illustres prédécesseurs de l’école néo-classique (Max Richter ou encore Nils Frahm pour ne citer qu’eux), Superpoze signe aujourd’hui une bande-originale rayonnante qui sublime le long-métrage de Nicolas Giraud et qui, bien souvent, submerge les sens.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Étape après étape, image après image, le compositeur accompagne ainsi au plus près la progression de ce rêve d’enfant d’une partition poétique qui toujours semble scruter le ciel. « Toutes les émotions, tous les fantasmes qu’on projette dans l’espace, et en même temps l’idée que ça nous rapproche de notre planète et de ceux qu’on aime… Pour moi qui aime travailler l’intime en musique, c’était passionnant », nous confie Superpoze à propos de cette création*.* Mêlant les cordes aux synthés programmés et aux arpégiateurs au fil de ses seize compositions, le Normand aiguise ainsi ses longues nappes jusqu’à les faire scintiller à la manière d’une nuée stellaire, ajoutant parfois des chœurs et empruntant au space age pop ou à l’ambient pour transcender ce voyage fantastique jusqu’à l’infini. Magique.