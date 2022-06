"Victory Dance", le groove latin du Ezra Collective

L'exubérant quintette Ezra Collective navigue des musiques urbaines à l'afro-beat en passant par le funk, le hip hop et le reggae, avec la liberté du jazz. La dream team menée par le batteur Femi Koleoso, ami proche de Tony Allen et sideman pour Gorillaz et Damon Albarn, repousse les frontières avec une approche très ludique de la musique. « Victory Dance incarne ce sentiment, quand quelque chose apporte de la joie et que l’expression est au-delà des mots. Pas tous les jours. Parfois, il suffit de danser à la place... » dixit Femi Koleoso :

Aux côtés de Femi Koleoso, brillent le pianiste Joe Armon-Jones, le trompettiste Ife Ogunjobi, le saxophoniste ténor James Mollison et le frère de Femi, TJ, à la basse. Depuis leur EP Juan Pablo: The Philosopher sorti en 2017 et leur premier album intitulé You Can't Steal My Joy, le message qu'il tentent d'insuffler lors de leurs concerts (souvent à guichets fermés) est toujours le même « Ne nous laissez pas voler votre joie, vos vibrations ou vos rêves ».