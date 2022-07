Vieux Farka Touré et Khruangbin s'associent sur l'album "Ali"

Après avoir rompu cinq ans de silence, le guitariste virtuose Vieux Farka Touré se reconnectait au printemps avec les traditions songhaï sur l'album Les Racines sur lequel on pouvait découvrir une aspiration à un son moderne. Une tendance qui se confirme sur son projet collaboratif avec le mystérieux trio texan Khruangbin qui sort d'une aventure de deux ans avec le soulman sudiste Leon Bridges. Leur album, qui s'intitule Ali, est un hommage au père de Touré, le grand Ali Farka Touré dont ils célèbrent l'héritage sur des sonorités psychés contemporaines comme en témoigne ce premier titre Savanne allusion au dernier album du pionnier du desert blues.

Celui que l'on surnomme le "Hendrix du Sahara" a déclaré à propos du projet « Il s'agit de l'amour qu'Ali a apporté au monde. Il s'agit de l'amour que j'ai pour lui et que Khruangbin a pour sa musique. Il s'agit de déverser votre amour dans quelque chose d'ancien pour le rendre à nouveau actuel ». Khruangbin a rajouté « Nous avons fait cet album pour honorer la vie et l'œuvre d'Ali. Nous espérons que cette collaboration éclairera plus de gens sur l'héritage musical d'Ali ».

L'album Ali sort le 23 septembre via Dead Oceans.