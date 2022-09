“View With A Room”, le nouvel enchantement de Julian Lage

Accroché à sa guitare depuis l’âge de cinq ans, Julian Lage jouait en famille avant de croiser ses notes avec Carlos Santana (à huit ans), Pat Metheny, Kenny Werner, Toots Thielemans et plus récemment John Zorn et Gary Burton. Aujourd'hui il navigue à la croisée du jazz et du blues avec une joyeuse et infaillible technique déconcertante et un jeu très fluide à l'expressivité intense. Lové au milieu de son power trio composé du contrebassiste Jorge Roeder et du batteur Dave King (membre de The Bad Plus), il a enregistré View With A Room, son deuxième album pour Blue Note Records :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Bill Frisell, qui s'est mis en retrait sur quelques compositions, "lui a permis de renforcer sa vision globale autour des morceaux de l’album, pour un rendu plus incisif et direct", précise un communiqué. Margaret Glaspy, compagne de Julian Lage, a apporté sa pierre à l'édifice en amenant l'équipe vers un son qui rappelle les disques mythiques de Blue Note tout en gardant l'identité du groupe. "Bill est une force orchestrale à lui tout seul", dixit Julian. "Ce que j'ai aimé dans nos échanges autour de l’album, c'est qu’il voyait instantanément là où je voulais en venir. Bill est tellement en phase avec son instrument, c’est vraiment réjouissant de parler exactement le même langage.”

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Une belle tournée américaine d’automne débutera le 13 sept et l'album sort le 16 septembre sur le label Blue Note Records.