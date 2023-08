Vingt inédits de Marvin Gaye dévoilés pour l'anniversaire de "Let’s Get it On"

Après le succès de son chef d’œuvre militant What’s Going On en 1971, Marvin Gaye obtient de la Motown un certain contrôle créatif sur ses disques et sort l'année suivante l'album You're The Man ainsi que la bande originale du film de blaxploitation Trouble Man. Une époque pendant laquelle le soulman, désormais installé à Los Angeles, va enregistrer en studio une myriade d'idées vocales et instrumentales qui aboutiront à Let's Get It On sorti le 28 août 1973 aux États-Unis. Le label de Détroit fête aujourd'hui le cinquantenaire de ce douzième album exprimant comme jamais auparavant la joie et la complexité de la sexualité humaine en exhumant pas moins de 33 plages bonus, dont 20 inédites.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ce n'est pas la première édition augmentée de l'album culte déjà réédité en 2001, mais pour cet anniversaire, Harry Weinger, vice-président du département Artist and Repertoire d’Universal, le biographe David Ritz et l'auteur Andy Flory, se sont replongés dans les archives de la Motown pour dévoiler cette collection de démos, prises alternatives, chansons inachevées et versions instrumentales. Une somme de raretés conséquente auxquelles s'ajoutent sept titres extraits des sessions de l’album Vulnerable sorti à titre posthume en 1997. Déjà disponible sur les plateformes, cette version anniversaire sera disponible en vinyle au mois d'octobre.