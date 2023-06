"Vini Ouais", la fièvre créole de Guts

Fouiller, dénicher, ou dans sa traduction la plus littérale « excaver » : dans le monde musical, le digger est bel et bien un chercheur, un passionné qui va tirer parti de sa curiosité exacerbée pour débusquer les mille et une raretés qui dorment encore dans les bacs à disques, ou plus sûrement aujourd’hui sur Discogs ou autres sites web spécialisés.

Figure ancienne de cette communauté infatigable, Fabrice Henri alias Guts n’a cessé d’afficher depuis ses débuts dans les années 90 son goût pour les pépites groovy méconnues, poursuivant à travers divers projets cette quête de perles oubliées jusqu’à y dédier une flopée de compilations solaires avec la série Beach Diggin. Et lorsqu’il met en musique lui-même, cet enfant du rap n’oublie pas ses réflexes de chercheur de samples, tentant d’attirer à lui les vibrations du monde entier pour faire monter la température de ses productions comme de ses DJ sets.

Car après avoir passé beaucoup de temps en studio et sur scène, on retrouve désormais Guts plus facilement derrière ses platines partager avec le public ses dernières trouvailles. A ce plaisir de mixer, le beatmaker dédie aujourd’hui un troisième volet de sa série Straight From The Decks, des compilations réunissant des titres de tous horizons et qui forment le cœur de ses DJ sets. Un nouvel épisode où les pépites de têtes connues sont attendues, telles que celles des complices Dowdelin, Poirier, ou encore du tandem Luizga & Izem.

Mais aussi, et comme souvent, de vraies raretés dénichées au fil de flâneries et de discussions passionnées avec d’autres diggers invétérés. En témoigne ce Vini Ouais, obscure sortie quarantenaire du Guyannais Djingo et son Typical Band publiée en 1983 sur le label Revolum. Un mix ensorcelant de zouk et de biguine aux allures de fièvre créole et qui se révèle aussi torride qu’indomptable. L'été sera chaud.