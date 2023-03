"Virgo", l'ascension cosmique de Meshell Ndegeocello

Après son album de reprises Ventriloquism, Meshell Ndegeocello a renoué avec l'écriture et la composition pendant les confinements, proposant ses 18 titres originaux au label Blue Note pour un nouveau chapitre de son récit créatif. Une aventure que l'insaisissable pionnière du mouvement néo-soul a débuté en 1993 avec Plantation Lullabies et depuis, sans cesse réinventé sa musique avec une dizaine d'albums et des collaborations avec Madonna, Basement Jaxx, Robert Glasper, The Blind Boys of Alabama, Chaka Khan, Marc Ribot ou encore Ibeyi.

« Cet album c’est un peu de moi, mes voyages. J’ai fait mon premier disque quand j’avais 22 ans, c’était il y a plus de 30 ans, j’ai accumulé beaucoup de choses que j’ai envie de partager aujourd’hui. The Omnichord Real Book parle de la façon dont on peut voir les vieilles choses d’une nouvelle manière » explique Michelle Lynn Johnson, de son vrai nom. L'artiste dévoile aujourd'hui Virgo, une pièce extatique au groove cosmique de plus de huit minutes sur lequel elle déclame sa poésie spirituelle, joue de la basse et des claviers, accompagnée notamment par la harpiste Brandee Younger, l'orgue Farfisa de Julius Rodriguez et pas moins de trois batteurs Ave Rounds, Deantoni Parks et Andrya Ambro.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« J’adorais fouiller dans les disques et tomber sur le logo Blue Note. Je restais à l’écart du mot “Jazz”, c’est un terme très lourd de sens, mais je suis particulièrement touchée d’être sur un label qui favorise l’expression de soi » confie Meshell Ndegeocello qui avait déjà fait une incursion sur le label en participant à l’album Black Radio de Robert Glasper ou sur All Rise du pianiste Jason Moran. Ce dernier fait d'ailleurs partie de la prestigieuse liste d'invités qui la rejoignent sur le disque The Omnichord Real Book réalisé par Josh Johnson et attendu le 16 juin.

Pour développer son nouvel univers musical empreint d'explorations jazz, la chanteuse et productrice de Washington a ainsi pu compter, en plus de ses musiciens, sur le trompettiste Ambrose Akinmusire, le vibraphoniste Joel Ross, le guitariste Jeff Parker, la chanteuse Hanna Benn, le batteur Mark Guiliana, l'organiste Cory Henry, le trio vocal The Hawtplates, la chanteuse et musicienne Joan As Police Woman ou la chanteuse sud-africaine Thandiswa.