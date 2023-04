Voyage au Moyen-Orient avec Dudu Tassa et Jonny Greenwood

Les deux rock stars se connaissent bien et avait déjà collaboré en 2009 sur l'album de Dudu, Basof Mitraglim Lehakol, et c'est avec un projet ambitieux qu'ils se retrouvent cette année. Sur l'album Jarak Qaribak, qu'on peut traduire par "Votre voisin est votre ami", le chanteur, musicien et producteur israélien Dudu Tassa et le multi-instrumentiste de Radiohead et The Smile se sont lancés dans un vaste projet. Un périple extraordinaire qu'ils déclarent de concert ne pas être un acte politique, mais bien un album de reprises « de chansons d'amour classiques, dont la romance et le chagrin d'amour sont exclusivement personnels ».

Leur démarche singulière les a amenés aux quatre coins du Moyen-Orient, laissant à chaque chanteur invité le soin d'interpréter à tour de rôle un air d'un pays autre que le sien comme sur la chanson yéménite Ya Mughir al-Ghazala chantée par l'artiste irakien Karrar Alsaedi.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le musicien et compositeur londonien s'était déjà confronté aux gammes et aux notes impliquant des quarts de ton de cette musique lointaine en travaillant notamment avec le musicien israélien Shye Ben Tzur. « Il est très difficile d'imposer une séquence d'accords à ces mélodies. C'est comme réduire la résolution d'une photo couleur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des carrés » explique Jonny Greenwood qui a abordé ce projet en « essayant d'imaginer ce que Kraftwerk aurait fait s'ils avaient été au Caire dans les années 1970 ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Bravant des difficultés matérielles, bureaucratiques et "politiques", Dudu Tassa et Jonny Greenwood se sont rendus dans plusieurs pays pour permettre au chanteur libanais Rashid al-Najjar de reprendre Ashufak Shay, à l'Egyptien Ahmed Doma de chanter la complainte algérienne des années 40 Djit Nishrab, à la chanteuse palestinienne Nour Freteikh d'interpréter Taq ou-Dub, au Marocain Mohssine Salaheddine de poser sa voix sur le titre égyptien Leylet Hub, ou à Safae Essafi, de Dubaï, de reprendre la chanson israélienne Ahibak.

Dudu Tassa, qui chante sur le titre marocain Lhla Yzid Ikhtar, déclare « Israël est un petit pays situé entre tous ces pays, et nous sommes donc très influencés par ces cultures et par cette musique. Et beaucoup d'entre nous en Israël, comme ma famille, descendent de personnes venues d'autres régions du Moyen-Orient, alors tout se mélange ».

L'album Jarak Qaribak sort le 9 juin sur le label World Circuit Records.

À réécouter : L'énigmatique Jawhar et son chaâbi sensuel Spéciales FIP Écouter plus tard écouter 30 min