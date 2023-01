Voyage dans les trésors japonais du WaJazz

Après avoir exploré le Wamono, ce mouvement musical populaire et multi-genres qui a pris son essor dans l’archipel dès les années 60, le label 180g et son expert nippon Yusuke Ogawa exhument les pépites du WaJazz (« Wa » signifiant Japon mais aussi la période de l’empereur Shōwa, de 1926 à 1989). Un précieux travail car si les diggers et autres passionnés de la planète s'arrachent depuis longtemps les galettes quasi introuvables du genre il est difficile de s'y retrouver dans la production pléthorique et toujours en mutation du jazz japonais. Après nous avoir guidé dans le catalogue de Nippon Columbia, le spécialiste nous plonge dans la longue épopée du label King Records sur la compilation WaJazz : Japanese Jazz Spectacle Vol.II - Deep, Heavy and Beautiful Jazz from Japan 1962-1985.

Directeur de label, DJ, écrivain musical et propriétaire du magasin Universounds à Tokyo, Yusuke Ogawa nous embarque dans un voyage exaltant à travers deux décennies du WaJazz. Une musique trouvant bien sûr ses racines dans les mélodies, les instruments ou les rythmes de l’archipel et dans les idiomes du jazz occidental de cette riche période d'expérimentations musicales. La sélection de douze titres nous offre ici un tableau captivant de productions swing, bop, spiritual jazz, jazz fusion, groove, de big band intemporel ou d'envolées free développées par les artistes Isao Suzuki, Toshiaki Yokota, Akira Miyazawa, Takeru Muraoka, Yasuaki Shimizu, Masahiko Togashi, George Otsuka et bien d'autres.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« Il est presque impossible de saisir toute l'image du Wa-Jazz en quelques albums de compilation, car il s'agit d'un genre si vaste et si profond, mais en extrayant des morceaux des collections de Nippon Columbia et de King Records, les deux labels possédant des archives étendues de musique de jazz, nous pouvons peut-être entrevoir une partie de son allure et de son essence » explique Yusuke Ogawa.