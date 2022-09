"Wadi Rum", les sables écarlates de Yeahman

Que vous veniez d’Amman, de Petra ou d’Aqaba, la route sableuse qui ouvre les portes du Wadi Rum vous laissera encore et toujours cette sidérante impression. Celle de changer progressivement de dimension, de quitter la civilisation pour revenir au matin du monde, passer d’un vaste désert jaune et monotone à l’immensité de roches et de dunes sanguines. C’est ce voyage, qui peut prendre pour les plus volontaires les allures d’une véritable expérience mystique, qu’a entrepris il y a peu Yeahman, ce multi-instrumentiste auteur l’an dernier d’un joli disque parrainé par le globe-trotteur new-yorkais Nickodemus sur son excellent label Wonderwheel.

Musicien et producteur natif de Toulouse, Jean Dasso de son vrai nom a, en quelques années seulement, pu donner corps à sa passion des rythmes sans frontière en développant un répertoire à la croisée des traditions musicales et des productions électroniques contemporaines. Centré sur le continent sud-américain à ses débuts avec son premier EP Transbordia, ce trentenaire inventif mit ensuite le geste à la parole en partageant en Colombie, au Pérou ou à Mexico la scène avec quelques figures du genre parmi lesquelles le Franco-équatorien Nicola Cruz. Il a depuis élargi son horizon en enregistrant son album entre Toulouse, Dakar, Naples et Marseille, se faisant au passage une place au sein de la petite famille du groove tropical mondial où prospèrent une poignée de producteurs et de musiciens talentueux.

Aujourd’hui, c’est donc à l’ombre des canyons jordaniens que Yeahman a posé ses machines pour donner corps à son nouveau morceau Wadi Rum. Dans ce décor sidérant qui a offert ses vertiges aux plus grandes épopées du septième art, le musicien dévoile ainsi une ballade intemporelle qui mêle samples vocaux et basses entêtantes à des synthés solaires. A l’écran, dans un clip magnifique réalisé par son label Cercle, le pays des Nabatéens devenu celui des Bédouins s’offre tel une chambre d’écho somptueuse au morceau du producteur toulousain, la mélodie électronique épousant avec une certaine grâce les formes parfaites de ces dunes écarlates.