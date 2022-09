"Waiting On You", la complainte soul pop de Beckah Amani

Installée depuis peu à Londres, la songwriteuse et chanteuse Beckah Amani à trouvé dans le multiculturalisme de la capitale britannique l'inspiration pour graver ce nouveau titre Waiting On You qui célèbre ses racines africaines et aborde le sujet de l’attente de la personne aimée. « En déménageant à Londres, en étant immergée dans cette culture qui célèbre la musique du monde entier, j’ai été beaucoup plus à l’aise à l’idée de produire un morceau afro. Les percussions de “Waiting On You” s’inspirent de la musique burundaise » explique l'artiste qui poursuit ici son voyage intime dans l'écriture.

Depuis son premier single Breathe, sorti il y a quatre ans, Beckah Amani chante de sa voix soulful sa vision du monde sur des balades pop-folk délicates. Après plusieurs titres récompensés en Australie, où elle a grandi, la jeune compositrice est prête à dévoiler son premier EP, April, écrit et enregistré dans plusieurs villes (Londres, Sydney, Melbourne, Byron Bay et Gold Coast). Un projet qui bénéficie de la présence de plusieurs producteurs australiens comme Josh Fountain ou Tony Buchen et londoniens comme Tev’n et Blue May.

Originaire de Tanzanie, Beckah Amani a grandi à Gold Coast sur la côte est de l'Australie, entourée par son père chef de chœur à l'église et sa mère guitariste. C'est dans la musique et l'écriture qu'elle a naturellement trouvé le réconfort et l'énergie pour avancer. Qu'elle aborde des sujets intimes comme l'amour et la quête d'identité ou qu'elle réagisse au mouvement Black Lives Matter, sur le titre Standards, la jeune auteure-compositrice témoigne avec ses paroles douce-amères de la complexité pour cette nouvelle génération d'évoluer à l'ère numérique et dans ce monde anxiogène.

« J’ai réalisé à quel point grandir dans les années 2020 est complètement fou. Notre environnement est désastreux, nos perceptions de l'amour ont été tellement biaisées par les réseaux sociaux, les livres et les contes de fées, ce qui fait que lorsque vous vous lancez dans une relation, vous êtes instantanément déçu et c'est un vrai gâchis » confie-t-elle avant de rajouter « La fin est un nouveau départ. Avril est aussi Septembre. Souviens-toi qu'il y a toujours deux versions de chaque histoire. Deux saisons dans lesquelles entrer. À toi de choisir celle qui te paraît le mieux pour toi ».