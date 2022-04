"Ways Out", les espoirs électrisants de Claude Tchamitchian

Lorsque cinq musiciens majeurs du jazz européen se rejoignent pour éclairer les compositions de Claude Tchamitchian , on est en alerte. Face aux enjeux d’un monde dans la tourmente, gouverné par la pensée logistique et l'argent sans foi ni loi, le contrebassiste oppose la poésie, le murmure de notre mémoire et la rage aussi. En compagnie du violoniste Régis Huby , du guitariste Rémy Charmasson, du batteur Christophe Marguet et du saxophoniste Daniel Erdmann, il s’aventure sur des territoires en tension avec une formidable énergie. Du calme à la tempête, du lyrisme à l'exaltation, entre la précision de la composition et l'appel au large de l'improvisation, le quintet ne nous ménage pas, nous attirant dans une épopée qui chante la beauté de la terre et crie notre équilibre précaire.

« 5 poèmes musicaux sur la fragile beauté du monde, sur notre terrible inconscience et nos colères impuissantes, 5 chants pour évoquer le désir de retrouver les sagesses anciennes, 5 voix pour imaginer des chemins de traverses vers d’autres lumières… Ways out."

L’aventure a débuté il y a dix ans lorsque la formation Ways Out est née en quartet avec un disque éponyme sorti chez Abalone, le label créé Régis Huby. Avec l’arrivée du saxophoniste alto et ténor Daniel Erdmann, le quartet devient quintet et dévoile sa mue dans un nouvel opus. Bien que formé d’individualités fortes et inventives, le groupe avance d’un seul bloc et échafaude des suites en plusieurs mouvements, des montées en puissance haletantes, des scénarios atmosphériques, dans lesquels toutes les combinaisons sont explorées. On aime la puissance évocatrice de cette musique et son humanité ancrée dans la terre.

« Au plus profond de chaque être humain existent une multitude de paysages intérieurs, sources d’émotion et de beauté. Ces paysages sont nourris depuis des siècles par ce que le monde qui nous entoure y a gravé, millénaire après millénaire. Or, au nom de l’absurde quête du profit, l’homme met en péril cet univers si beau et si fragile. Et pourtant, rien ne peut effacer de notre plus profonde intimité ce que la mémoire de nos ancêtres y a déposé. Tous, nous avons désormais conscience du danger quasi-irréversible qui plane sur nos têtes et tous, nous savons que la solution n’est pas « technique » mais bien dans la redécouverte de ce qui nous a constitué depuis toujours : L’écoute du monde » Claude Tchamitchian

Claude Tchamitchian Quintet - Ways Out : sortie du CD le 15 avril sur le label Emouvance.

Concert de sortie le 26 avril au Studio de l’Ermitage à Paris

