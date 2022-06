"Weather Alive", le retour céleste de Beth Orton

Enfin des nouvelles de Beth Orton. Silencieuse depuis la sortie de son album Kidsticks il y a six ans, l’attachante compositrice britannique annonce aujourd’hui un retour dans les bacs sous la forme d’un nouvel album attendu en septembre prochain. Un septième disque pour cette voix magnifique qui a marqué de son timbre fragile le tournant des années 2000, au fil de ses albums phare Central Reservation et Daybreaker mais aussi au travers de bandes-originales impérissables telle que celle de Vanilla Sky.

A l’aune de ses trente années de carrière, Beth Orton a choisi de produire elle-même ce nouvel album où quelques invités de choix sont attendus parmi lesquels le batteur Tom Skinner de Sons of Kemet et qui tient désormais également les baguettes de The Smile. Un disque qui devrait être une nouvelle fois très personnel, la chanteuse évoquant dans un communiqué une composition cathartique lui ayant permis de trouver « un moyen pour guérir ».

En forme de prélude puissant à cette écriture pourtant délicate, le titre éponyme de l’album se dévoile d’ores et déjà au travers d’un clip très onirique. Sept minutes quasi planantes où cordes et synthés rebondissent sur les souvenirs et les mystères de cette chanteuse qui parvient, comme peu d’autres, à transcender ainsi son émotion. Magnifique.

