"Wheels Within Wheels", le chaos cyclique de Dean Fertita

Multi-instrumentiste talentueux, Dean Fertita n'est décidément pas l'homme d'un seul projet. Chanteur et guitariste du groupe The Waxwings jusqu'en 2004, Dean Fertita a participé aux projets de Jack White The Raconteurs et The Dead Weather et rejoint en 2007 Josh Homme sur son combo stoner rock QOTSA. L'arrivée d'un album solo semblait inéluctable pour le claviériste et guitarise du Michigan, trouvant l'inspiration pendant la pandémie et désirant partager "un choc subculturel et du rock volcanique" avec les onze titres de son Tropical Gothclub, annoncé le 4 novembre sur la maison de disques de Jack White Third Man Records.

« Tropical Gothclub en tant que concept est une nostalgie futuriste » explique le musicien qui nous donne un avant-goût de son rock brûlant avec le titre Wheels Within Wheels. Un morceau percutant et hypnotique avec ses riffs de guitare furieux et ses touches de synthé psyché a propos duquel il déclare « Une chose peut en influencer une autre à des niveaux que nous ne voyons pas. Toute notre expérience est une altération chimique et une démolition totale de l’ADN ».

