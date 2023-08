"When The Dust Settles", les polyrythmies cathartiques du Balimaya Project

Né d’une mère nigériane et d’un père sénégalais, Yahael Camara Onono continue de revendiquer l'héritage ouest-africain comme faisant partie de la culture britannique noire contemporaine. L'artiste a développé son art rythmique issu des traditions du Mandé, région située au sud de l’actuel Mali, avant de l'inscrire dans la formidable créativité de la scène jazz londonienne actuelle. Après avoir évolué au sein du groupe afro-vénézuélien Family Atlantica et de la formation spiritual jazz Maisha , le percussionniste et compositeur fondait, en 2019, un collectif de seize musiciens, tous issus de la deuxième génération de migrants africains et caribéens.

En 2021, le Balimaya Project présente son premier album Wolo So, une fresque sophistiquée et puissante mêlant son héritage mandingue au jazz, au grime et à la musique de club de la capitale britannique. Trois ans plus tard, le big band sortait au cœur de l'été sa deuxième oeuvre When The Dust Settles :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Resserré à treize musiciens, l'orchestre a adopté une approche plus introspective de la musique, préférant la spontanéité de sessions improvisées fondées sur le collectif. Une façon de célébrer le pouvoir réparateur de la fraternité noire au sein des communautés de la diaspora londonienne et d'aborder des thèmes comme le chagrin, la rage, l'amour et la joie. Rejoint par plusieurs invités comme Afronaut Zu, Obongjayar et Fassara Sacko, l'orchestre signe une œuvre spirituelle fascinante de jazz avant-gardiste.

"Cet album est dédié à la respiration profonde qui précède le plongeon, ce moment de silence avant de plonger dans des profondeurs inconnues. Il est dédié non seulement au sacrifice qui a porté ses fruits, mais aussi à l'offrande qui a été faite en vain. Il s'agit d'une acceptation et d'une prise en compte de la douleur, des regrets, de la joie et de l'espoir. Nous espérons qu'il vous encouragera à vous lancer à votre tour..." explique Camara Onono qui présentera ce deuxième album le 8 septembre au festival Jazz à la Villette.