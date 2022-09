"Wise Queens", le rap puissant et engagé de Queen Omega

Jeneile Osborne aka Omega Queen est née le 31 août 1981 à Trinidad. Depuis son plus jeune âge elle chante à l'église avec sa mère puis au sein de sa communauté Rasta. Si elle a beaucoup écouté les divas Aretha Franklin, Anita Baker ou Whitney Houston, elle s'est aussi nourrie de jazz et des musiques traditionnelle de son île natale. Sur la scène world-reggae, sa superbe voix surfe sur des sonorités soul et jazz, imprégnées de la chaleur caribéenne. Après la sortie du single Fittest qui marquait son retour, elle présente Wise Queens, deuxième extrait d'un futur album attendu en avril 2023. Sur Wise Queens, le producteur trinidadien Jah Trebel a eu la bonne idée de réunir ces trois artistes ambassadrices du reggae féminin :

Wise Queens est un hymne aux femmes, à leur force, leur stabilité, «le tout amené par un ton féroce et fier». C'est un message de survie dans un monde en pleine crise. « La femme est le portail par lequel la vie émerge... alors assurez-vous de respecter et de chérir chaque femme de cette terre », appelle de ses vœux Queen Omega. Dans cette invitation à se lever, à briser les entraves, elles sont rejointes par d'autres "sœurs" de toutes générations, djs, commerçantes, couturières, mercières, ouvrières, boulangères ... mise en lumière par un clip réalisé par Hood.