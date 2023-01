"Witness", les méditations lumineuses de Me and My Friends

C'est dans la chaleur fraternelle que les cinq musiciens ont trouvé l'inspiration, développant une signature sonore audacieuse aussi méditative que voyageuse loin du vacarme tumultueux de notre époque. Au cours de la dernière décennie Me and My Friends a ainsi sculpté un discours folk poétique mêlant subtilement ses harmonies vocales lumineuses à des rythmes groove hypnotiques, un afrobeat songeur, à la grâce d'un violoncelle langoureux ou à une clarinette délicieusement funky. Après avoir célébré l’âge d’or de la musique des années 70 d’Afrique de l’Ouest et des Antilles sur l'album Look up, le bassiste James Grunwell et ses complices ont écrit pendant les confinements les douze titres de leur nouveau projet Before I Saw The Sea attendu le 27 janvier via Split Shift Records.

Tout au long de l'album, Me and My Friends alterne mélodies mélancoliques et groove langoureux exposant ses orchestrations de l'intime dans une palette sonore toujours plus riche comme sur le titre Witness, dont les harmonies vocales canoniques évoquent le sujet grave des violences d'État et trouvent l'espoir dans des arrangements ensoleillés. « Les tripes de ceux derrière la caméra dans ces vidéos sont incroyables. En capturant le moment, en le partageant en direct, ils transforment leur impuissance à arrêter la brutalité qui se déroule devant eux en un catalyseur pour des conversations beaucoup plus larges à l'échelle mondiale » explique le chanteur et multi-instrumentiste Nick Rasle toujours accompagné par la chanteuse et violoncelliste Emma Coleman, le batteur Fred Harper, James Grunwell et le clarinettiste Sam Murray.

Dans ce nouveau songe musical, les ballades s'enchaînent, hypnotiques et intemporelles, toujours changeantes. Folk, musique classique, groove, jazz, reggae, couleurs africaines ou caribéennes, qu'importent les genres et les racines, la musique de ce quintette célèbre la beauté universelle avec tendresse et illumine nos méditations nocturnes.