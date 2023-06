"Yellow Peril", le delta-blues poétique de Nat Myers

Quand il ne revisite pas lui-même les classiques de la musique roots américaine, le leader des Black Keys aime en célébrer les racines sur son label de Nashville Easy Eye Sound avec des disques d'artistes disparus comme Son House et Leo “Bud” Welch, ou bien vivants comme Jimmy "Duck" Holmes, Early James ou Robert Finley. Pendant la pandémie, Dan Auerbach a repéré les vidéos de Nat Myers, chanteur de rue new-yorkais et poète maniant un delta-blues digne des grands pionniers des années 30.

Après plusieurs jours d'écriture et d'enregistrement dans un studio de fortune chez Auerbach avec la légende du blues Alvin Youngblood Hart, l'album Yellow Peril a vu le jour, une épopée blues nerveuse et poétique d’un hobo des temps modernes au picking habile, conçue comme un road-movie intimiste et intemporel.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'histoire de Myers commence au Kansas, mais se déplace rapidement vers l'ouest du Tennessee puis le nord du Kentucky. D'abord plus en phase avec le punk hardcore et le hip-hop, Nat Myers a trouvé dans le son du delta blues de Blind Lemon Jefferson ou Charley Patton, le son parfait pour cette poésie qu'il a étudié à la New School de New York.

La poésie a aiguisé son intérêt musical, en particulier pour le blues que son père aimait tant. « Il m'est apparu que les véritables épopées américaines étaient racontées par ces musiciens itinérants des années 30 et 40, avant même l'enregistrement sonore. C'est à ce moment-là que j'ai plongé profondément dans le blues, pour pouvoir écrire ma propre épopée » explique le musicien nomade, passionné par Shakespeare et L'Odyssée d'Homère.

Canalisant sa colère dans des chansons blues idéalistes et militantes, toujours pleines d'intelligence et d'âme, de contradictions et de nuances, Nat Myers multiplie les riffs rapides et les rythmes complexes dans une grande variété de souches stylistiques. La chanson-titre Yellow Peril puise son origine dans le mouvement anti-asiatique apparu aux Etats-Unis durant la pandémie. « J’ai grandi sans être véritablement conscient de mes origines asiatiques, et je ne me suis rendu compte que très récemment de ma position en tant que américano-coréen. Je suis devenu très militant à ce sujet lors de la pandémie, et même si je me suis un peu calmé depuis, je soutiens complètement le Yellow Power. Je veux que ce disque donne de l’espoir à mes semblables ».