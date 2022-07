"Yemamaya", les embruns tropicália d'iZem et Luizga

Voici un morceau à ajouter d’urgence à votre playlist estivale. Un courant d’air chaud vivifiant qui semble relier comme par magie les deux rives de l’Atlantique Sud, terrain de jeu musical naturel pour le tandem de globe-trotteurs Luizga et iZem. Le premier d’entre eux, Luiz Gabriel Lopes de son vrai nom, est un touche-à-tout de la musique brésilienne la plus actuelle, ayant essaimé avec sa guitare dans moult formations depuis une dizaine d’années jusqu’à produire récemment pour d’autres artistes, dont des communautés indigènes de la forêt amazonienne. À près de 10 000 km de là, le Frenchy iZem (pour In Ze Early Morning) cultive pour sa part de longue date un sens du groove mondial, truffant ses productions d’inspirations glanées dans l’hémisphère sud et publiant il y a peu un joli disque de remixes parrainé par le grand patron de l’été Guts himself.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



C’est donc face à l’océan que Luizga et iZem ont choisi d’unir leurs forces autour d’un premier projet à quatre mains, un cinq-titres attendu à la rentrée via le tout jeune label Elis Records. Prélude magnétique à cette sortie, leur premier simple Yemamaya ouvre l’été au fil d’un groove tropicaliste et nomade où se mêlent guitare, synthés, trompette et congas, un véritable "cri de guérison" d'après Luizga. En forme d’ode lointaine à la divinité Yemanjá, déesse de la mer dans la culture afro-brésilienne, ce titre à la simplicité fusionnelle emprunte ainsi autant à la chanson brésilienne qu’aux rythmes les plus actuels et se double aujourd’hui d’un clip on ne peut plus solaire. Good vibes.