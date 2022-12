"Yerimayo Celebration", l'incantation percussive de Baaba Maal

Il est l'un des pionniers mêlant les musiques traditionnelles aux sons modernes. Depuis ses débuts avec le griot Mansour Seck, le multi-instrumentiste et chanteur originaire de Podor s'est, au fil d'une discographie remarquable, imposé comme l'une des grandes voix de l'Afrique. Sept ans après son dernier album The Traveller et après avoir largement participé à la bande originale du film Back Panther, Baabal revient en mars prochain avec un nouveau long-format, Being, enregistré entre Brooklyn, Londres et le Sénégal. Une nouvelle collection d’histoires mystérieuses et un chant soulful contre le chaos de nos sociétés produit par son complice de longue date Johan Karlberg.

En prémisse à cette collection de nouvelles chansons, Baaba Maal dévoile le titre Yerimayo Celebration sur lequel il livre dans une transe rythmique incantatoire un hommage à la culture des pêcheurs, gardiens des eaux et lien entre les gens et l'esprit de l'eau. Avec ses collaborateurs réguliers, dont Cheikh Ndoye à la basse ngoni et Momadou Sarr aux percussions, l'artiste sénégalais évoque tout au long de Being la place de la tradition dans les défis du monde moderne et loue le pouvoir de la musique comme arme contre le cynisme et le chaos.